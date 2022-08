Milano, 16 ago. (askanews) – Natali Suarez Pardo è la miglior aseador dell’Argentina. Il paese sudamericano, noto in tutto il mondo per la bontà della carne rossa e per la sua tradizione di cottura, tiene ogni anno un concorso per eleggere il miglior asador, cioè il migliore cuoco alle griglie di carne. Natali ha superato altri 24 concorrenti da 23 provionce argentine.