È difficile fare nuove amicizie da adulti? Come riscoprire momenti autentici

Trovare nuovi amici da adulti è davvero un’impresa? Qual è l’approccio migliore e cosa può aiutarci a costruire una nuova rete di relazioni?

Nell’adolescenza è facile stringere nuove amicizie, merito anche di tante occasioni di incontro e di una leggerezza prodotta dall’assenza di responsabilità e impegni professionali. Nell’età adulta il tempo libero si riduce, le attività da gestire si moltiplicano e si presentano importanti situazioni che segnano un vero e proprio cambio di paradigma. Trovare nuovi amici da adulti è davvero un’impresa? Qual è l’approccio migliore e cosa può aiutarci a costruire una nuova rete di relazioni?

Nelle fasi della vita che segnano un cambiamento può rivelarsi più difficile fare amicizia

Il mondo adulto impone alcuni momenti di cambiamento che possono diventare anche radicali. Ci sono persone costrette a trasferirsi in una nuova città per ragioni lavorative, altre che si trovano a ripensare il proprio futuro per la conclusione di importanti esperienze relazionali ed altri ancora desiderano semplicemente prendere le distanze dalle amicizie del passato, ormai inappaganti.

Insomma, sono molteplici gli scenari che portano a desiderare la creazione di nuove amicizie. Il Web consente di stabilire tantissime connessioni, ma raramente queste diventano delle autentiche relazioni. Anzi, il passaggio tra dimensione digitale e analogica è spesso ragione di frustrazione, scoraggiando un positivo senso della scoperta.

Il vero limite però coincide con l’approccio e le risorse utilizzate per centrare l’obiettivo. Anzitutto è fondamentale rivolgersi a persone che condividono interessi e magari alcune esperienze, così da rendere più facile quel percorso che porta a conoscersi e scoprirsi reciprocamente.

È la qualità delle relazioni e quindi degli incontri che ne conseguono a fare la differenza. Qual è allora il punto di partenza per centrare l’obiettivo di fare nuove autentiche amicizie, da coltivare magari nel corso degli anni? La scelta della giusta community.

La community di Meeters, un altro modo di interpretare il tempo libero

La volontà di vivere un’esperienza con le persone giuste ha portato allo sviluppo di numerose comunità, anche nel nostro Paese. Meeters (l’operatore specializzato nella promozione dell’aggregazione sociale creando momenti genuini di incontro) ha dato forma a una community di oltre 40.000 persone. Fornisce così l’opportunità di incontrare quanti dimostrano un’affinità dal punto di vista di interessi e passioni, sfruttando un percorso incentrato sulla semplicità.

Meeters crea quindi le condizioni per vivere esperienze all’insegna di inclusività, sicurezza e accoglienza. Vengono gettate così le premesse per la creazione di rapporti che possono durare nel corso degli anni. Un approccio che ha portato un’importante presenza femminile all’interno della comunità.

L’attenzione verso la qualità del tempo libero diviene l’elemento che unisce le persone, sulla scorta di una corrispondenza rispetto agli interessi. Prende forma un gruppo composto da utenti di pressoché ogni fascia di età, sebbene gli over 35 siano tra i protagonisti della community.

Le testimonianze dell’efficacia di questo approccio sono facilmente consultabili (anche come recensioni verificate da Feedaty, piattaforma indipendente specializzata nella rilevazione dell’esperienza degli utenti) e rappresentano quel riscontro che spinge a nuove iscrizioni.

La scelta di vivere un’esperienza con persone che condividono gli stessi interessi

Alla base della comunità di Meeters c’è un pubblico di adulti che intende passare dalla dimensione digitale a quella analogica per una socializzazione attenta alle necessità e preferenze individuali. È possibile così approfittare di numerose esperienze ed eventi, che spaziano dai tour cittadini a spensierati apericena, dai tour in kayak alle visite guidate in destinazioni affascinanti, arrivando a passeggiate con picnic, trekking ad alta quota e molto altro. Complessivamente sono disponibili oltre 450 esperienze.

Meeters consente del resto di creare connessioni prima dell’evento, ricorrendo anche a chat dedicate, così da rendere semplice e coinvolgente il passaggio tra dimensione digitale e fisica.

Le relazioni che vengono a stabilirsi, siccome alla base hanno un processo di selezione incentrato su affinità e condivisione, possono durare nel tempo. Con la compagnia appropriata diventa finalmente realtà l’obiettivo di trascorrere momenti piacevoli e sinceri.

Vengono così sfruttate al meglio le potenzialità della digitalizzazione al servizio di un’esperienza offline appagante, incentrata sulla qualità. Un nuovo modo di fare amicizia e trascorrere il tempo libero, riscoprendo il piacere di non sentirsi più soli all’interno di una comunità pronta ad accogliere anche chi per la prima volta si approccia a questo tipo di opportunità.

