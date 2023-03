E-Distribuzione, a Venezia la gestione delle rinnovabili

Venezia, 30 mar. (askanews) – E-Distribuzione ha inaugurato a Venezia un centro di eccellenza per il controllo della rete elettrica e il Veneto con si suoi 191mila impianti già connessi, ha un piede nel futuro. Lo assicura il responsabile E-Distribuzione Area regionale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Federico Panone: “Questo di Venezia è un centro di eccellenza nazionale, il primo in Italia – sottolinea – al suo interno adotta tutta la tecnologia disponibile e porterà dei benefici concreti ai cittadini veneti, alle imprese e a tutto il sistema del Veneto perché attraverso questo centro riusciremo a gestire in tempo reale gli 80mila chilometri di rete di distribuzione che sono l’equivalente di due giri intorno alla terra”.

Ma non solo, dal Centro E-Distribuzione di Venezia si gestirà la produzione delle fonti rinnovabili: “Ci abiliterà a gestire tutta la produzione da fonti rinnovabili e il Veneto in questo è a livello di primato nazionale con 191 mila impianti già connessi, ci permetterà di gestire la mobilità elettrica connettendo le mille colonnine e permetterà di abilitare l’elettrificazione dei consumi nelle case dei cittadini attraverso ad esempio al passaggio dai forni a gas ai forni a induzione, sarà un’infrastrutture al servizio di tutti i cittadini e del sistema veneto in generale”.

Con la ristrutturazione del Centro, sono aumentati gli spazi interni, per un totale complessivo di circa 1100 metri quadri, sono state realizzate sale più moderne, con 10 postazioni operative, con monitor che riportano anche le condizioni meteorologiche, e sistemi di allerta tesi a garantire il monitoraggio continuo in tempo reale, 24 ore su 24, della rete elettrica del Veneto.