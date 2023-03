E-Distribuzione inaugura Centro di Controllo Operativo di Venezia

Venezia, 30 mar. (askanews) – Ottantottomila chilometri di rete elettrica, 154 impianti primari e oltre 38.000 cabine secondarie, oltre 1.600 linee in media tensione e 107 mila in bassa tensione al servizio delle 7 province del Veneto per un totale di circa 5 milioni di abitanti.

In questi numeri è racchiusa la “carta di identità” del nuovo quartier generale operativo della Rete Elettrica di E-Distribuzione a Venezia. E al taglio del nastro è giunto il plauso del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Questa è la prova provata – ha detto – che solo i pessimisti non fanno fortuna, durante la pandemia E-Distribuzione ha investito risorse e oggi siamo un centro digitale di monitoraggio di 88mila chilometri di rete e questo dà la dimensione che siamo i primi a livello internazionale ” .

Un primato ancora una volta del Veneto: “Per portata dell’innovazione tecnologica – ha ricordato il governatore – siamo i primi in assoluto, da questa centrale c’è il governo del Veneto, Friuli Venezia-Giulia e in ridondanza con l’ Emilia-Romagna”.

Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il nuovo Centro Operativo di Venezia E-Distribuzione ha il compito di gestire, in tempo reale, le migliaia di chilometri della rete elettrica del Veneto. Una rete per cui sono stati fatti importanti investimenti, come ha ricordato l’amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri: “Nel corso dell’ultimo triennio – ha sottolineato Ranieri- abbiamo investito nella Regione Veneto 600 milioni di euro, cifra che porta E-Distribuzione ad essere uno dei principali investitori del Veneto. Occorre ricordare anche che questi investimenti gli abbiamo fatti nel periodo della pandemia perché come operatore avevamo il dovere di essere anticiclici e investire quando rallenta l’economia perché ci dobbiamo occupare non solo del servizio di distribuzione elettrica ma anche di garantire comunque a tutto il tessuto economico di essere sostenuto. Questo non è un punto di arrivo – ha ribadito l’AD – ma di partenza perché nei prossimi tre anni, noi contiamo di incrementare ulteriormente i nostri investimenti portandoli a 800 milioni di euro anche grazie al supporto del Pnrr a cui E-Distribuzione ha aderito e che vedrà investire 225 milioni di euro, questo perché abbiamo l’obiettivo di portare la rete del Veneto ad essere una rete 100% smart e a iscriverci come leader europee nelle infrastrutture di rete”.