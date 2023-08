È finita tra Britney Spears e Sam Asghari, lui chiede il divorzio

Roma, 17 ago. (askanews) – Sam Asghari ha chiesto il divorzio da Britney Spears dopo 14 mesi di matrimonio. La notizia ha fatto il giro del web, lanciata dai principali siti di gossip come TMZ e People. I due si erano sposati a Los Angeles nella villa della cantante il 9 giugno 2022, davanti a ospiti vip come Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna. Lui 29 anni conosciuto sul set di un video musicale nel 2016, lei 41: un matrimonio visto come una svolta nella vita della pop star dopo lo scioglimento, appena sei mesi prima, dell’accordo di tutela giudiziaria del padre che controllava la sua vita e il suo patrimonio, e che aveva visto nascere spontaneamente il movimento #Freebritnay .

Per la Spears era il terzo matrimonio. Il secondo marito, il ballerino Kevin Federline è il padre dei suoi due figli.

Nonostante continui a far musica, compresa una collaborazione con Elton John nel 2022, per anni non si è esibita dal vivo né ha annunciato progetti in tal senso. Ma sui social è attivissima: con foto, video in cui balla e parla ai fan. Con la notizia della richiesta di divorzio ha condiviso su Instagram uno scatto di lei in sella e un messaggio criptico: “Presto comprerò un cavallo! Ci sono così tante opzioni che è un po difficile! Non riesco a decidermi. Un cavallo che si chiama Sophie e un altro che si chiama Roar? Dovrei unirmi al cameratismo e mettermi un cappello da cowboy rosa?”. Intanto a ottobre è prevista l’uscita del suo libro di memorie: “The Woman in Me”.