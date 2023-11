È il Black Friday delle offerte, acquisti per 16 milioni di italiani

Roma, 24 nov. (askanews) – Oltre 16 milioni di italiani sono certi di fare acquisti durante il Black Friday, secondo Confesercenti; altri 14,5 milioni si dicono propensi ma decideranno all’ultimo in base alle offerte. È il “Venerdì nero” dei super sconti che ormai riguardano i settori più disparati: dall’abbigliamento alla profumeria, dai viaggi e i voli aerei, ai corsi che si possono acquistare online. Sconti che molti sfruttano per fare già i regali di Natale, almeno 3 italiani su 4, nei negozi addobbati a un mese dalle festività.

In media i consumatori dedicano al Black Friday un budget di oltre 216 euro, per un giro di affari di oltre 3,5 miliardi. E la spesa potrebbe aumentare secondo le stime di Confesercenti. Ma il 71% dei consumatori è orientato ad acquistare sulle piattaforme di e-commerce, solo l’11% in un negozio di vicinato, il 27% in un negozio multimarca, il 14% in un supermercato o ipermercato.

Per il Black Friday 2023 vince la moda: quest’anno il 49% si dichiara interessato all’acquisto di capi d’abbigliamento, calzature o accessori, una quota superiore – per la prima volta – a quella orientata verso un prodotto informatico o elettronica (47%). Promozioni che spesso durano tutta la settimana del venerdì delle offerte, ma che secondo le associazioni dei commercianti spesso favoriscono il commercio online e tagliano gli acquisti del periodo natalizio.