E' italiano il primo corso di laurea al mondo in ukulele

Alessandria, 7 ago. (askanews) – Spesso considerato uno strumento minore, l’ukulele in realtà è versatile e ricco di storia, da quest’anno è possibile laurearsi in ukulele. E’ italiano il primo corso di studi di livello universitario dedicato all’ukulele che si terrà al Conservatorio di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria sotto la direzione del Prof. Giovanni Albini che racconta la storia di questo strumento a corde. “E’ un primato tutto italiano per uno strumento che si può definire costantemente in viaggio. Nasce alle Hawaii da emigrati portoghesi dalla fusione di strumenti che affandano le loro radici nella chitarra rinascimentale, trova la sua forma standard negli Stati Uniti d’America e viene esportato nei cinque continenti lasciandosi contaminare dalle culture che incontra e influenzandole a sua volta”.

L’obiettivo del corso di laurea è di formare musicisti completi e consapevoli, aperti alla pluralità di stili che l’ukulele consente di approfondire. “L’ukulele è uno strumento bellissimo che ci consente di viaggiare con la musica in tante tradizioni musicali, conoscerle da vicino e amarle”.

Le iscrizioni per il primo corso accademico sono aperte, i corsi inizieranno a novembre.