È legale arruolarsi per combattere in difesa dell’Ucraina?

Arruolarsi per combattere in Ucraina non è legale. Scopriamo perché.

Il conflitto in Ucraina ha scaturito in molti la volontà di intervenire per difendere lo Stato attaccato dalla Russia. Ma un cittadino o militare italiano può partire per il fronte senza incorrere in reati penali?

Arruolarsi per combattere in Ucraina, cosa dice la legge italiana

Per chi volesse arruolarsi nella legione internazionale, citata più volte dal presidente ucraino Zelensky, vi sono brutte notizie, almeno per i cittadini italiani. Il codice penale, all’art.288, recita: “Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare”.

Dunque, senza l’approvazione dello Stato, che al momento non c’è, non si può andare a combattere per un Paese straniero.

Gli step da seguire per arruolarsi nella legione internazionale

Che sia illegale, non significa che non sia possibile. Secondo il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina molti stranieri stanno prendendo parte al conflitto in corso arruolandosi tra le milizie ucraine. In Italia giravano sui Social Network tutte le procedure per arruolarsi nella legione internazionale.

Per farlo bisogna seguire tre step formali. La prima cosa da fare è contattare l’ambasciata ucraina in Italia ed informarla della volontà di arruolarsi. Successivamente bisogna presentare tutte le esperienze militari e dimostrare di essere incensurati. L’ultima cosa da fare è sostenere un colloquio presso l’ambasciata con il responsabile della Difesa ed ottenere il visto. Infine, vi è il trasferimento in Ucraina.