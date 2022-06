É lo Yoga Day, il premier Modi partecipa a un evento in India

Roma, 21 giu. (askanews) – Anche il primo ministro indiano Narendra Modi partecipa a un evento della Giornata internazionale dello yoga a Mysore, India.

Il 21 giugno si festeggia in tutto il mondo lo Yoga day che coincide con il solstizio d’estate. E in tutto il mondo migliaia di persone si ritrovano per praticare insieme asana e respiro e sperimentare un momento di condivisione di questa disciplina di vita per la mente e lo spirito.

La ricorrenza mondiale è stata istituita ufficialmente dall’Onu nel 2014 proprio su spinta del governo indiano, in particolare del premier Modi che con un discorso alle Nazioni Unite ne chiese il riconoscimento ufficiale.