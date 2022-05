E-mail marketing, webinar gratuiti con “NewsletterHeroes”

Milano, 6 mag. (askanews) – “Oggi l’e-mail rappresenta uno strumento digitale fondamentale per le Pmi italiane, per entrare in relazione diretta con i propri potenziali clienti. Basta pensare ai dati recentemente comunicati da Turbo Smtp in merito al tasso di apertura delle e-mail transazionali (le e-mail commerciali) che arriva fino ad un 60%, con un click to open del 20%, che significa che le persone non soltanto aprono le e-mail ma interagiscono anche con i contenuti che sono al loro interno.

Addirittura, l’apertura arriva anche a nove giorni dalla data di invio e questo significa che, a differenza delle sponsorizzate, l’e-mail mantiene un effetto più a lunga gittata, senza dover ricorrere ad un investimento continuo”. È quanto ha affermato Marco Viviani, consulente di marketing strategico.

“Il problema è che oggi nel mondo della Pmi italiana questo strumento è usato male e molto spesso sottovalutato perché richiede delle competenze ampie. Per questo motivo, NewsletterHeroes – ha aggiunto – ha da poco avviato una campagna di conoscenza e sensibilizzazione dell’argomento coinvolgendo dodici fra i massimi esperti in Italia che affrontano i vari temi legati alla realizzazione, lancio e gestione di una corretta campagna di e-mail marketing.

Per usufruire di questo servizio è semplicissimo, basta andare su newsletterheroes.it e inserire la propria e-mail per poter visionare la serie di webinar gratuita”.