E-mobility, Pandolfo (PD): Sbagliato deviare da obiettivi 2030

Roma, 29 ott. (askanews) – “La transizione deve avere una strategia e un piano industriale, anche per la mobilità elettrica. Ad oggi l’ecosistema frammentato e basato sugli incentivi, lascia punti insoluti. Non bisogna esitare sul passaggio all’elettrico perché riduce il danno ambientale: è sbagliato credere non sia così. Serve una maggiore pianificazione tra comuni e operatori, ad esempio con uno sportello unico e con incentivi atti a velocizzare le autorizzazioni, visto che gli investimenti ci sono.

L’intera strategia nazionale andrebbe messa in un documento unico, che risponda agli impegni economici e culturali. E poi non bisogna rallentare nella transizione: se il Governo intende non rispettare gli obiettivi del 2030 sulle energie rinnovabili nei trasporti sbaglia, esponendoci anche a rischi di procedure di infrazione delle normative europee”. Lo ha detto Alberto Pandolfo (PD) – Capogruppo Commissione Attività Produttive alla Camera, a Largo Chigi, format di Urania Tv.