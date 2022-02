È morta a causa di un malore Emma di Carlantonio: la piccola aveva solo 2 anni

Ci ha lasciati a soli 2 anni la piccola Emma di Carlantonio: la bimba aveva avuto il Covid qualche settimana prima, ed è stata colta da un malore.

Ci ha lasciati a soli 2 anni la piccola Emma di Carlantonio: la bimba aveva avuto il Covid qualche settimana prima, ed è stata colta da un malore improvviso.

La piccola Emma, originaria dell’anconetano e di soli due anni, aveva contratto il Covid qualche settimana fa, ma senza sintomi significativi, ed era guarita agevolmente.

Poi la febbre improvvisa e il ricovero durante serata di sabato 19 febbraio: è stata portata immediatamente nel reparto di rianimazione dell’ospedale Salesi di Ancona.

Purtroppo sono stati fatali i due arresti cardiaci che ha avuto la piccola durante la notte. I medici le avrebbero anche diagnosticato un’infezione ematica e avrebbero dovuto esserci diverse visite di controllo. Tuttavia, la causa reale del decesso è ancora incerta ed è stata disposta l’autopsia per fare chiarezza.

La madre della piccola Emma, Sofia Paolini, ha esternato il suo dolore sui social e ha voluto ricordarla come una bambina sempre allegra e vivace:

«Amore mio grande te ne sei andata. Spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre. L’amore della sua mamma, ti amo infinitamente».