È morta a soli 29 anni Giusy Pintozzi: la giovane mamma lascia tre figli ed una famiglia distrutta dal dolore per la sua prematura scomparsa

Dolore a Salerno, dove nella giornata del 28 novembre scorso è morta a soli 29 anni Giusy Pintozzi: la giovane mamma lascia tre figli dopo aver lottato contro quella che i media locali definiscono “una malattia che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari”.

Giusy aveva lottato con tutte le sue forze contro la malattia, ma alla fine ha dovuto cedere e lasciare una famiglia, gli amici e gli affetti nello sconforto assoluto.

Morta Giusy Pintozzi, una mamma amorevole di tre figli piccoli

I media ci dicono infatti che la giovane mamma scomparsa in Campania lascia tre figli, Tommaso, Claudio e Arianna, poi il papà Marcello, la mamma Nicolina Maresca, le sorelle Giorgia e Martina, i nipoti Simone e Mattia, la nonna, gli zii, i cugini ed i parenti tutti.

Giusy Pintozzi è morta dopo una malattia implacabile: oggi i funerali

La comunità intera è straziata per la scomparsa di questa giovane donna che tanto affetto aveva saputo suscitare amore nel prossimo con il suo carattere solare con una spaventosa energia, più forte di qualsiasi avversità ma purtroppo impotente di fronte alla malattia. I funerali di Giusy saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, martedì 30 novembre, alle 16.45 presso la chiesa della Santissima Annunziata di via Portacatena.

Social pieni degli addii a Giusy Pintozzi, morta dopo una lunga lotta

E i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e sincero dolore, dolore come quello di Gennaro: “Fai buon viaggio amica mia”. O come quello di una sua parnte che ha scritto in commiato straziante: “Hai lottato fino all’ultimo come una leonessa. Ora che sei un Angelo vola più in alto che puoi, veglia sempre sui tuoi figli e dai la forza alla tua famiglia che ha lottato con te.

Voglio ricordarti com’eri e sempre con quel sorriso”.