È morta l’attrice Piera Degli Esposti: nella sua carriera lavorò con Bellocchio e Pasolini

Si è spenta all'età di 83 anni l'attrice Piera Degli Esposti. Nel corso della sua carriera lavorò con registi come Pasolini, Bellocchio e Sorrentino.

È morta all’età di 83 anni l’attrice e regista Piera Degli Esposti, pilastro della recitazione italiana tra teatro, cinema e televisione, che nel corso della sua lunga carriera ebbe modo di essere diretta da registi del calibro di Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio e Paolo Sorrentino.

Degli Esposti era ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma dallo scorso 1 giugno per delle complicazioni polmonari che da tempo affliggevano l’attrice, anche se non è chiaro ancora se siano collegati alla patologia della quale essa stessa ebbe a dire in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2014: “Ho avuto tanti problemi ai polmoni e nel ‘77 mi hanno tolto le pleure: per un’attrice recitare senza plaure è come per un corridore avere problemi alle gambe”.