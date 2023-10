È morta Marzia Ubaldi, l'attrice 85enne ha recitato in film come "Suburra" e "I Cesaroni".

È morta all’età di 85 anni Marzia Ubaldi, volto noto per ruoli in film come “I Cesaroni” e “Suburra”. Sui social il messaggio commovente della figlia Emanuela.

Ci ha lasciato l’attrice 85enne Marzia Ubaldi. Nella sua carriera è stata anche doppiatrice. Ha interpretato tanti ruoli ma in particolare la ricordiamo in serie televisive come “I Cesaroni” e “Suburra”. Da tempo viveva a Narni con la figlia Emanuela, con cui gestiva un allevamento di chihuahua. Commovente il messaggio condiviso da quest’ultima sui social: “Ciao mamma. Stavolta me l’hai combinata proprio grossa. Mi sento completamente svuotata”.

I funerali si terranno il 23 ottobre presso la chiesa Madonna del Ponte di Narni.

Alcuni cenni della carriera di Marzia Ubaldi

Forse poco conosciuta alle nuove generazioni, Marzia Ubaldi è stata una grande interprete del Novecento. Nata negli anni Trenta, da ani viveva a Terni insieme alle nipoti e alla figlia. Negli anni Sessanta iniziò a lavorare in teatro poi si affacciò al mondo della musica. Come cantante firmò dei pezzi per la casa discografica Karim e fu lei a incidere la prima versione della “Ballata dell’amore cieco” di De Andrè. Poi fu doppiatrice di tante attrici straniere come Maggie Smith, Jeanne Moreau e Judi Dench. Recitò poi per il cinema, dove l’ultima esperienza fu nel 2020 in “I predatori” di Sergio Castellitto.

Si contano poi partecipazioni in serie televisive come “La coscienza di Zeno”, “I Cesaroni”, “Suburra”, “Elisa di Rivombrosa”. La più recente apparizione è nella serie “Call my agent”, trasmessa da Sky nel 2023.