È morta Paola Fallaci, la giornalista sorella di Oriana: aveva 83 anni

Addio a Paola Fallaci, la giornalista sorella di Oriana aveva 83 anni. Con Oriana viveva un rapporto di amore ed odio, era l'ultima delle Fallaci

Addio a Paola Fallaci, la giornalista sorella di Oriana aveva 83 anni. Con Oriana viveva un rapporto di amore ed odio, era l’ultima delle Fallaci.

Addio a Paola Fallaci, la sorella di Oriana: era da tempo malata

È scomparsa Paola Fallaci, grande giornalista italiana, sorella della mitica Oriana.

Paola aveva 83 anni ed era da tempo malata. Si era ormai ritirata nella casa di famiglia a Casole, sulle colline di Greve in Chianti, e lì ha esalato l’ultimo respiro. La donna aveva collaborato con “Domenica In” e per importanti giornali come “Il Tempo” e il settimanale “Oggi”.

Addio a Paola Fallaci, la sorella di Oriana: il post Facebook del figlio

A dare notizia della scomparsa è stato il figlio Antonio che ha salutato la mamma con un lungo post su Facebook: “Ieri notte è morta mia madre Paola Fallaci, giornalista, femminista, mamma.

Per starle vicino abbiamo passato due anni incredibili vicino a lei, tra la natura straordinaria di Piuca, infiniti ricordi e grandi progetti. La mamma era una persona bizzarra, radicale, molto sentimentale: ci volevamo sinceramente bene. Con lei si scioglie ogni radice con la mia famiglia di origine e si perde il cognome Fallaci anche se io, Benedetta e tutti i nostri figli conosciamo bene tutto il valore della mia famiglia e ne conserveremo la storia con orgoglio e riconoscenza.

Mamma: ti ricordi quando ero bambino e mi svegliasti in piena notte per andare a vedere le stelle cadenti, abbracciati, sulla scala di Casole? Ne conservo ancora il ricordo del profumo affettuoso di gelsomino. Buonanotte mamma: ci ritroviamo in giardino.”

Addio a Paola Fallaci, la sorella di Oriana: il rapporto tra sorelle

Inevitabile fare un passaggio sul rapporto, da sempre definito di amore ed odio, tra la stessa Paola e la più celebre sorella Oriana.

Molti si ricorderanno della guerra legale sul controverso testamento di Oriana che aveva designato come erede universale il nipote prediletto, Edoardo, escludendo la sorella e l’altro nipote Antonio. Negli ultimi anni prima della morte di Oriana il rapporto fra le sorelle si era incrinato: “Le donne Fallaci sono state tutte arpie. Lo erano le nostre antenate, lo era Oriana, lo sono io. Solo nostra madre era una donna buonissima. Infatti non era una Fallaci.”