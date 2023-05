E' morta Tina Turner, aveva 83 anni

(Adnkronos) – E' morta Tina Turner, la signora del rock. La cantante si è spenta dopo una lunga malattia a 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce con queste parole: "Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello".

Tina Turner era una superstar venerata in tutto il mondo. Ha ispirato milioni di persone attraverso la sua storia personale e le sue canzoni. La sua eredità musicale è una raccolta di alcune delle canzoni più conosciute di tutti i tempi. L'artista sale alla ribalta nel 1958, a 19 anni, in coppia con il suo ex-marito Ike Turner, inizialmente come cantante dei Kings of Rhythm, sotto il nome di Little Ann. Si presenta al pubblico per la prima volta come Tina Turner nel 1960 come membro della 'Ike & Tina Turner Revue' con il singolo di successo 'A Fool In Love'.

Raggiungono il successo con una serie di hit, tra cui 'It's Gonna Work Out Fine' (1961), 'River Deep – Mountain High' (1966), 'Proud Mary' (1971) e 'Nutbush City Limits' (1973). Nel 1976, Tina lascia il duo musicale e divorzia. Da quel momento inizia la carriera da solista; nel novembre 1983 pubblica una cover di 'Let's Stay Together' di Al Green che diventa subito un grande successo.

Nel giugno 1984 pubblica l'album 'Private Dancer' e il suo secondo singolo 'What's Love Got To Do with It', diventati subito dei successi mondiali. Da lì, Tina è diventata, ed è continuata ad essere per tutta la sua vita, una delle artiste più amate al mondo.

In Italia è rimasto negli annali della musica il duetto realizzato con Eros Ramazzotti, nel 1993, per il brano di quest'ultimo 'Cose della Vita'.