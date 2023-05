Ci lascia una delle voci più famose della musica pop e soul: Tina Turner muore a 83 anni nella sua casa in Svizzera per cause non note, a dare la notizia il suo portavoce Bernard Doherty

Eclissi sulla musica mondiale. È morta Tina Turner. Tra le cantanti pop e soul più famose di sempre, l’artista statunitense naturalizzata svizzera si è spenta a 83 anni nella sua casa a Küsnacht, vicino a Zurigo. A dare il triste annuncio il suo portavoce Bernard Doherty, che non ha reso tuttavia note le cause del decesso. Negli ultimi anni la cantante la cantante non era stata bene, avendo dovuto lottare prima con un cancro e poi con un ictus.

Un disco da dodici milioni di copie

Dagli esordi negli anni Sessanta insieme al cantante e chitarrista Ike Turner (che diventò poi suo marito e da cui prese il cognome) alla straordinaria carriera da solista a partire dagli anni Ottanta, dopo aver preso le distanze da un marito che si era rivelato violento. Tina Turner esisteva però già da prima: divenuta celebre come cantante di rock’n’roll alla fine degli anni Cinquanta, si fece notare presto anche fuori degli Stati Uniti, in particolare nel Regno Unito dove aprì i concerti dei Rolling Stones con la band sua e di suo marito (Ike & Tina Turner Revue). Ma andiamo in ordine. Nel 1979 lavorò per il programma Luna Park di Rai 1 insieme a Pippo Baudo e Heather Parisi, dove sembrava che fosse ormai destinata a mettere da parte la carriera da cantante per dedicarsi a quella da ex cantante nei contesti nostalgici da prima serata (perché anche quella è una carriera, in un certo senso). Sembrava male. Nel 1984 pubblicò Private Dancer, in testa alle classifiche e con oltre dodici milioni di copie vendute: conteneva What’s Love Got to Do with It, non c’è molto da aggiungere. Negli anni Ottanta fu brava a reinventarsi per stare al pari delle richieste dello show business, tra i suoi successi maggiori anche Proud Mary e River Deep – Mountain High.

Gli ultimi anni della sua carriera

Si ritirò nel 2000 per tornare otto anni dopo con un ultimo tour. Poi non cantò più. «Mi ero stancata di cantare e fare tutti felici. Era tutto quello che avevo fatto in vita mia» dichiarò nel 2019 al New York Times. Nel 2013 si era risposata con il discografico tedesco Erwin Bach e rinunciò alla cittadinanza americana per prendere quella della Svizzera, dove viveva e dov’è morta.