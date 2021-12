È morto all’improvviso il pioniere del cabaret Stefano Bencini: il malore fatale dopo una piadina e mentre sorseggiava un caffè in un locale di Scandiano

Lutto nel mondo dello spettacolo e del talent scouting, è morto all’improvviso a soli 66 anni il pioniere del cabaret Stefano Bencini: il promoter romagnolo di eventi che tanti artisti aveva portato a Zelig è stato stroncato da un malore giovedì 2 dicembre a Scandiano, mentre dopo aver mangiato una piadina stava sorseggiando un caffè.

È morto il pioniere dei Dj e dello spettacolo Stefano Bencini: disposta l’autopsia

Per il notissimo promoter i soccorsi sono stati inutili: reduce da problemi cardiaci seri già avuti in passato, Bencini non ce l’ha fatta. La salma è stata portata, secondo i media, presso il cimitero di Coviolo, dove si è proceduto al riconoscimento e dove è arrivata la disposizione della magistratura competente per un esame autoptico presso l’istituto di Medicina legale di Modena. Bencini era nato a Sabbioneta, in provincia di Mantova, ma era cresciuto a Reggio Emilia.

Dalle discoteche dei 70/80 al malore del 2009: morto il pioniere Stefano Bencini

Era stato un deejay di successo che aveva affinato le sue qualità nelle discoteche iconiche degli anni 70/80. Quindici anni fa aveva avuto un infarto molto serio che dal 2009 lo aveva portato a dedicarsi a due cose: uno stile di vita più sano e lo spettacolo, di cui era diventato un vero talento nello stanare talenti.

I successi in tv ed a Zelig e l’amore per lo spettacolo: morto il pioniere Stefano Bencini

Aveva instradato molti comici in televisione a Zelig e ultimamente si era fatto promoter di una serata di beneficenza al circolo Arci Pigal con Willer Collura, il comico vincitore della trasmissione “La sai l’ultima?” edizione 2019. Stefano lascia l’ex compagna Martina, la figlia Beatrice di 16 anni, un cognato e due nipoti.