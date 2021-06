E’ morto Claudio Puoti, il medico candidato a sindaco di Roma

Roma, 15 giu. (askanews) – “Purtroppo questa notte il nostro ‘sindaco’ Claudio Puoti è mancato per un infarto. Il mio dolore è assoluto” ha scritto Marco Rizzo su Twitter, segretario del Partito Comunista, annunciando l’improvvisa morte per un attacco cardiaco dell’Infettivologo ed epatologo, responsabile del Centro di epatologia dell’Istituto Ini di Grottaferrata che si era da poco candidato a sindaco di Roma con il partito.

Un medico attento al sociale, che nella sua carriera aveva fatto anche il volontario sulle navi della Marina militare che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, nel suo programma per Roma voleva “portare la bellezza, arte e cultura in periferia” e risolvere “problemi concreti come traffico, mobilità e violenza sulle donne”.

Un professore stimato e amato, in tanti lo seguivano con affetto su Facebook dove quasi ogni sera pubblicava i dati sul Covid-19 e li commentava. L’ultimo post ieri sera:

“I numeri di oggi sono eccellenti, sebbene siano stati effettuati meno tamponi e vi sia il solito discorso del lunedì – aveva scritto – . Comunque questa è la strada giusta, ormai credo che siamo proprio quasi fuori del tunnel. Buona serata, il lunedì è sempre faticoso…”.