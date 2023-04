Enore Boscolo è morto a Udine, sua città natale. La società di calcio Udinese e il calcio italiano sono a lutto per la scomparsa dell’attaccante che ha militato tra la serie A e la serie B negli anni ’40 e negli anni ’50.

È morto Enore Boscolo: lutto nel mondo del calcio

Enore Boscolo è nato a Udine il 18 luglio 1929 e si è spento oggi all’età di 93 anni. Di ruolo attaccante, giocava come ala ed era ambidestro. Boscolo è cresciuto nelle giovanili del Codroipo e l’esordio tra i big l’ha fatto nel 1946 grazie all’Udinese, società in cui ha militato fino al 1949. Con i friulani ha collezionato 25 presenze e 8 goal.

Dopo l’esperienze all’Udinese, Boscolo è passato alla Triestina allenata da Nereo Rocco e ha fatto il suo esordio in serie A nel 1949. Con gli alabardi ha collezionato 118 presenze e 37 goal.

Negli anni ’50 Boscolo si è fatto strada tra le massime squadre di serie A che hanno fatto a capelli per strapparlo alla Triestina. L’attaccante friulano ha firmato prima con il Torino per un campionato e successivamente con la Roma per un altro anno.

Dopo aver militato nel Vicenza e nel Padova, Boscolo ha chiuso la sua carriera nel Taranto, dove ha collezionato solo 8 presenze e non è andato mai in rete.

Il Palmarès di Enore Boscolo

Il Palmarès di Enore Boscolo non è molto ricco. Durante la sua carriera ha disputato solo una partita con la Nazionale maggiore di calcio e non ha mai segnato.

L’unico trofeo vinto dall’attaccante friulano è stato un campionato italiano di serie C nel 1948/49 con l’Udinese.