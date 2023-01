È morto Gino Landi: il mondo dello spettacolo piange il grande regista

Gino Landi si è spento oggi a Roma a 89 anni. Il coreagrafo e regista televisivo aveva lavorato per tantissimi anni in Rai

Sono giorni difficili per il mondo dello spettacolo che, appena 24 ore fa aveva dovuto salutare Gina Lollobrigida e che oggi apprende della scomparsa di Gino Landi.

L’89enne coreografo e regista teatrale e televisivo è morto questa mattina a Roma.

Mondo dello spettacolo in lutto: è morto Gino Landi

La notizia della morte di Gino Landi sconvolge ancora una volta il mondo dello spettacolo italiano. L’eclettico Landi era un autentico mito riconosciuto in tutto il Paese e oltre. Lo spettacolo scorreva nelle sue vene, con i genitori che erano entrambi artisti di varietà, Gino, nato nel 1933 e grande appassionato di danza, debuttò in teatro giovanissimo e venne subito scoperto da Erminio Macario.

Col passare del tempo, però, si accorse che al palcoscenico preferiva il dietro le quinte e passò in regia, arte per la quale pochi erano dotati come lui.

I lavori più apprezzati: gli anni con Pippo Baudo

Tra le sue regie più iportanti e riuscite ricordiamo alcune edizioni del Festival di Sanremo, quando fece da riuscitissima spalla del celeberrimo Pippo Baudo e delle edizioni del Festivalbar. Gino, successivamente, fece da coreografo per la Rai nei programmi Partitissima, La prova del nove, Scala reale e Johnny 7.