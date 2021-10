Il mondo del cinema piange James Michael Tyler: la star di Friends si è spenta a 59 anni dopo aver lottato contro un cancro.

James Michael Tyler, l’attore che aveva interpretato Gunther in Friends, è scomparso a 59 anni a causa di un tumore contro cui lottava dal 2018.

James Michael Tyler è morto

Il mondo del cinema e della tv piangiono James Michael Tyler, l’attore di Friends che nel 2018 era stato colpito da un cancro alla prostata.

Nel 2021 lui stesso aveva annunciato al grande pubblico la sua malattia dopo che in tanti si erano domandati il motivo della sua assenza nella reunion della famosa sit-com statunitense che, negli anni ’90, gli aveva dato la notorietà internazionale. Lui stesso aveva svelato di non aver preso parte alla reunion per non procurare dispiacere ai tanti telespettatori che attentendevano con gioia l’evento.

A dare notizia della sua scomparsa sono stati i familiari con un comunicato ufficiale in cui è stato scritto:

“Il mondo lo conosceva come Gunther di Friends, ma per coloro che lo amavano era un attore, un musicista, un marito amorevole e un uomo che tentava di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro.

Michael amava la musica dal vivo e ritrovarsi spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se lo incontravi una volta, diventavi suo amico per sempre”.

James Michael Tyler: la vita privata

L’attore aveva vissuto la malattia nel massimo riserbo. Al suo fianco era sempre stata presente la moglie Jennifer Carno. Da quando gli era stato diagnosticato il tumore, James Michael Tyler si era impegnato in campagne di sensibilizzazione sull’importantanza della prevenzione nella lotta contro il cancro.

“Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato, che si era diffuso alle mie ossa. È un cancro in fase avanzata, al quarto stadio. Alla fine probabilmente mi prenderà”, aveva dichiarato, e ancora: “Il cancro è mutato con l’inizio della pandemia ed è degenerato”.

James Michael Tyler: il cordoglio sui social

In tanti tra fan, amici e colleghi in queste ore hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di James Michael Tyler, che aveva interpratato Gunther (il proprietario del Central Perk) nella celebre sit-com Friends.

Nel corso della sua carriera l’attore aveva preso parte a molte altre celebri fiction di successo, come Scrubs e Sabrina vita da strega. Era nato a Greenwood, nel Mississipi, il 28 maggio 1962.