È morto l’attore Gavin MacLeod, fu il capitano Stubing nella serie Love Boat

È morto all’età di 90 anni l’attore statunitense Gavin MacLeod, noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva degli anni ’80 Love Boat, nella quale interpretava il rassicurante capitano Merrill Stubing. Nel corso della sua carriera MacLeod aveva recitato anche per registi del calibro di Blake Edwards, con il quale lavoro in film come Operazione sottoveste e Hollywood Party.

Sul finire della sua vita abbandonò il mestiere della recitazione per dedicarsi all’attività di predicatore religioso per la chiesa cristiana evangelica.