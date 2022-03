È morto l’attore William Hurt, premio Oscar nel 1986

A quasi 72 anni, è scomparso William Hurt, uno degli attori più noti nel panorama americano negli anni Ottanta.

A pochi giorni dal suo 72esimo compleanno, è morto l’attore statunitense William Hurt. Era nato a Washington il 20 marzo 1950.

William Hurt deceduto per cause naturali

La notizia, confermata dall’amico di William Hurt Gerry Byrne, è stata diffusa dal sito web della rivista dedicata all’intrattenimento Variety.

Il decesso, avvenuto nella mattina di domenica 13 marzo 2022, è stato provocato da cause naturali.

L’Oscar al migliore attore per Il bacio della donna ragno

La prolifica carriera di William Hurt, attore tra i più noti del panorama americano degli anni Ottanta, è stata caratterizzata da diversi successi, tra i quali spicca Il bacio della donna ragno, con cui vinse l’Oscar al miglior attore protagonista nel 1986.

Hurt è stato candidato ai premi Oscar per altri tre film: Figli di un dio minore, nel 1987, come miglior attore protagonista; Dentro la notizia – Broadcast news, nel 1988, come miglior attore protagonista; A history of violence, nel 2006, come miglior attore non protagonista.

Il messaggio della famiglia Hurt

Uno dei figli di William Hurt, che porta lo stesso nome del padre, ha confermato così la notizia: “Con grande tristezza la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. È morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”.

Leggi anche: Amanda Lear, terribile gaffe a Domenica In: “Sembra una mig**tta ucraina”

Leggi anche: Gigi D’Agostino e il toccante messaggio rivolto ai fan: “Le mie condizioni non sono migliorate”