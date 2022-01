La moda e la cultura piangono un grande che ebbe Armani fra gli allievi: è morto lo stilista Nino Cerruti, il padre della giacca maschile decostruita

È morto lo stilista Nino Cerruti, il padre della giacca maschile decostruita e il simbolo di uno stile che per mezzo secolo aveva monopolizzato il buon gusto planetario: lo stilista biellese si è spento a 91 anni dopo un intervento all’anca all’ospedale di Vercelli e il mondo della moda e della cultura lo piangono.

Nel 1950 Carruti, che era nato a Biella il 25 settembre 1930, da una famiglia di industriali tessili, interruppe gli studi di Filosofia e Giornalismo e 20enne assunse la guida dell’azienda paterna.

Morto lo stilista Nino Cerruti: gli esordi, l’abbandono degli studi e i primi successi

Seppe osare e brandizzare quell’opificio, al punto che fu lui a lanciare gente del calibro di Giorgio Armani. Il suo talento fece ingolosire Coco Chanel che adorava i suoi pantaloni e la prima giacca decostruita realizzata negli anni Settanta.

Nel 2000 Nino Cerruti fu nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica e quello che fece in quel mezzo secolo di attività resterà nella storia. Nel 1957 lancia la linea Hitman a Milano, poi fonda con Osvaldo Testa il marchio “Flying Cross”.

Il periodo parigino e la prima boutique: morto lo stilista Nino Cerruti, quello che lanciò Giorgio Armani

Nella Parigi del 1967 inaugura la prima boutique “Cerruti 1881” a Place de la Madeleine.

Sono gli anni in cui dal Lanificio Fratelli Cerruti spicca il volo Giorgio Armani. Cerruti stringe accordi di licenza in Giappone ed Usa e crea la sua prima linea femminile. Nel 1975 nasce “Cerruti 1881 Brothers” e parte il lancio del primo profumo maschile legato al marchio: Nino Cerruti. E poi sportswear su tennis e sci, con testimonial come Jimmy Connors ed Ingemar Stenmark. Nel 1994 il brand diventa designer ufficiale della squadra di Formula 1 della Ferrari e vengono lanciati altri due profumi iconici: Cerruti 1881 Pour Homme e Cerruti 1881 Pour Femme, prodotti e distribuiti da Elizabeth Arden.

I profumi che segnarono tre epoche, morto lo stilista Nino Cerruti: il ricordo del viceministro

Gli store arrivano in Cina, Hong Kong, Thailandia ed Indonesia. Nel 2000, dopo il cavalierato, Cerruti apre un flagship store ad Hong Kong e lancia la versione femminile del profumo Cerruti Image. Allo stilista sono andati riconoscimenti come il Bath Museum of Costume Dress of the Year Award ed il Pitti Uomo Award. E fra le innumerevoli reazioni di cordoglio alla morte di Cerruti spicca quella del viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto: “La morte del manager e stilista Nino Cerruti mi addolora molto: con lui va via un gigante dell’imprenditoria italiana e un pezzo significativo di storia biellese. Lo ricorderò sempre con affetto e stima, per le sue intuizioni, la competenza e la lungimiranza con cui ha fatto grande la moda italiana, esportando il nostro made in Italy nel mondo”.