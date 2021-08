È morto Luca Bertoncelli, a Ferrara e in Emilia Romagna sport in lutto

È morto Luca Bertoncelli, a Ferrara lo sport è in lutto e il Coni lo esprime in una nota: “Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo"

A Ferrara e non solo il mondo dello sport è in lutto, è morto a 58 anni Luca Bertoncelli. Il decano della canoa estense si trovava in Francia per seguire la figlia, la campionessa di canoa Marta, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020.

A stroncare la vita di Luca, secondo i media locali che danno gran rilievo alla luttuosa scomparsa, sarebbe stato un infarto che non gli ha dato scampo.

È morto Luca Bertoncelli, icona dello sport e della canoa a Ferrara

Bertoncelli, che dopo i meravigliosi cimenti di sua figlia in occasione della competizione olimpica terminata da qualche settimana si stava dedicando alla sua preparazione, era una figura iconica dello sport emiliano, romagnolo, nazionale ma soprattutto estense.

Era presidente del Canoa Club Ferrara. E il Coni estense ha dato la triste notizia tramite i suoi canali social e ufficiali, ecco una nota: “Siamo in attesa di avere ulteriori notizie sulle cause che ci hanno portato via una persona straordinaria e speciale”.

Lutto a Ferrara: è morto Luca Bertoncelli, la nota commossa del Coni

Poi la chiosa emotiva, che dà la cifra di quanto il 58enne decano fosse stimato e considerato negli ambienti che avevano caratterizzato la sua intera esistenza: “Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo di questo momento.

Possiamo solo stringerci alla famiglia, alla moglie Giorgia, alle figlie, al fratello e a tutta la sua associazione e piangere con loro”.

Il dolore del delegato-amico Tosi di Ferrara: “È morto Luca Bertoncelli, non trovo le parole”

E il dolore immenso per la scomparsa di Bertoncelli ha coinvolto e spinto ad esternare il suo dolore anche il delegato provinciale del Coni Ruggero Tosi, che conosceva Bertoncelli molto bene.

Sulla sua pagina Facebook Tosi ha scritto: “Impossibile trovare parole adeguate per comunicare un dramma così grande ed inatteso”.

Luca Bertoncelli è morto, Ferrara tutta e i social fanno capire quanto lo amassero i “suoi”

Le note social che hanno accompagnato la notizia della scomparsa di Bertoncelli hanno dato l’esatta cifra della forza e della stima che l’uomo aveva messo nelle sue azioni ed instillato nella sua gente: “È un giorno estremamente triste per lo sport ferrarese. È arrivata questa mattina la notizia della improvvisa e inaspettata dipartita di Luca Bertoncelli, presidente del Canoa Club Ferrara, presidente del Comitato Regionale FICK Emilia Romagna-Federazione Italiana Canoa Kayak e padre dell’olimpionica Marta”.