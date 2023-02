È morto Matteo Silvestri: il mondo del calcio è a lutto

Matteo Silvestri aveva solo 33 anni e una vita davanti.

Purtroppo il giovane calciatore, attaccante dell’ASD Peschici Calcio, è deceduto a causa di una malattia che lo aveva colpito. Il 33enne lascia una moglie e una figlia piccola.

Attaccante di terza categoria pugliese e successivamente allenatore, il gioco del calcio per Matteo Silvestri era una vera e propria passione a cui aveva dedicato tutta la sua vita. Pugliese, di Vieste, il giovane bomber si è dovuto arrendere a causa di una malattia che si è presa la sua giovane vita.

La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook dell’ASD Peschici Calcio, che ha scritto:

Il club ha poi annunciato che tutti gli impegni sportivi della squadra saranno cancellati per lutto.

Anche l’Atletico Vieste, club cittadino di Matteo Silvestri piange la scomparsa del giovane attaccante ed ha scritto queste commoventi parole:

“Oggi Vieste piange un figlio della propria terra, andato via troppo presto dopo aver combattuto a lungo contro un male che ha rivelato essere più forte di lui. Ma Matteo ne è uscito a testa altissima, come si direbbe in gergo calcistico “con la maglia sudata” dopo aver dato tutto, come era abituato a fare sul prato verde del “Riccardo Spina”.