È morto Mauro Sabbione, ex tastierista dei Matia Bazar e dei Litfiba

Aveva 65 anni e da circa un anno stava combattendo contro una malattia. Sabbione è stato l’artefice del successo di moltissimi brani dei due gruppi ed ha collaborato anche con l’Adnkronos durante Sanremo 1983 con la rubrica “Il fu Matia Bazar”.

Mauro Sabbione nacque a Genova il 17 aprile del 1957 ed era diplomato al conservatorio della città.

La sua carriera con i Matia Bazar è iniziata nel 1981 ed è terminata nel 1984. Molti successi del gruppo, che purtroppo non hanno la sua firma ma che sono stati realizzati anche da lui, sono: Zeta, Astra, Palestina Scacco un po’ matto, Bambini di poi, Casa mia, Elettrochoc e Intellighenzia.

Le collaborazioni e i Litfiba

Sabbione è tra i fondatori del gruppo Melodrama che nel 1990 prese il nome di Ensemble Mediterraneo.

Inoltre ha collaborato con numerosi artisti durante la sua carriera. Il tastierista ha lavorato con i Litfiba nel 2000 e nel 2001 e ha partecipato alla creazione di brani come: El diablo, Live on Line e Insidia. Tra i gruppi più recenti e conosciuti in Italia figurano anche i Modà, che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.