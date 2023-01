È morto Pumba: il maialino diventato star dei social, l’esemplare vietnamita che aveva fatto breccia nei cuori dei follower è spirato dopo un intervento ed a seguito delle complicazioni insorte dopo lo stesso.

Pumba, “Pumbino” per chi lo amava, era un maialino vietnamita, cioè un suino con i tratti tipici di un maiale ma ha una taglia decisamente ridotta e setole più irsute.

Addio a Pumba, il maialino diventato star

Da quanto si apprende Pumba era con il gatto Alaska e la cagnolina Laika uno “dei protagonisti di Angolo di Paradiso Family”. Di cosa parliamo? Di un account Instagram da 276mila follower lanciato da Charley Rama e Anna Baldato.

In realtà Angolo di Paradiso è il loro agriturismo in provincia di Vicenza. E Pumba, che di quello spot era il piccolo monarca, è morto dopo aver ceduto ed essersi arreso alle complicazioni “dovute a un intervento per aggiustare un zampa rotta dopo una caduta”. L’annuncio della morte di Pumba è stato dato proprio da Charley e Anna che lo hanno postato anche sull’account Facebook: “Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina”.

“Pumba è volato in cielo, siamo distrutti”

E ancora: “Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti…”. Ma perché Pumba, oltre che essere animale di una specie che sui social è tendenzialmente virale, era diventato un piccolo mito? Il maialino vietnamita era affetto da una malattia genetica che aveva convinto i suoi umani ad ospitarlo in casa invece di lasciarlo all’aperto. Lui era decisamente più vulnerabile degli altri maiali e per lui muoversi nel fango era un’impresa.

La vicenda di Pumba si era trasformata anche in un libro edito da Bookabook: “Pumba, per gli amici Pumbino”.