È morto Roberto Gentile, uno degli storici speaker di Radio Subasio

Un grave lutto sconvolge Radio Subasio.

Nelle scorse ore si è spento Roberto Gentile, uno degli storici speaker della celebre rete radiofonica, venuto a mancare all’età di 55 anni. Lo speaker si era dovuto assentare dagli studi radiofonici ormai da diverso tempo, colpito dalla malattia.

Ad annunciarlo è stata la stessa radio, con un toccante omaggio a Gentile pubblicato sui social. Ecco le parole dell’emittente:

Roberto Gentile, non è più tra noi.

Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre “noi siamo una famiglia”. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto “andiamo a vincere” che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui. Il funerale sarà celebrato martedì 10 gennaio alle 15:00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli – Assisi.