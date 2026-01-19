È morto Valentino, addio all'ultimo imperatore della moda

Roma, 19 gen. (askanews) – È morto a 93 anni Valentino, definito da molti l’ultimo imperatore della moda italiana e internazionale.”Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Era nato a Voghera, l’11 maggio del 1932. Nel mondo della moda

fin da giovanissimo, tra studi, viaggi all’estero e soprattutto i lunghi periodi a Parigi.

È lì che si forma; poi il ritorno in Italia, le collaborazioni e il sogno di aprire una sua maison. Nel 1957 fonda la Valentino insieme ad alcuni soci. Dopo alcuni anni entra in società con il compagno Giancarlo Giammetti a cui lascia l’aspetto finanziario. Lui è il creativo. Da qui, un successo dopo l’altro, il trionfo delle collezioni e di ogni sfilata lo trasformano in uno degli stilisti più amati, anche dalle star di Hollywood, simbolo dell’eleganza, delle linee pulite, del fascino senza tempo.

Nel 1967 vince il Premio Neiman Marcus, equivalente, nel mondo della Moda, all’Oscar cinematografico. La celebre “V” è famosa nel mondo: un brand internazionale con atelier nelle più importanti città della moda. Impegnato in cause benefiche, protagonista di un documentario “Valentino: The Last Emperor”, di mostre e omaggi in tutto il mondo.

Da fine anni ’90, primi 2000, ci sono vari cambiamenti societari, a cui fa seguito l’addio alla moda di Valentino nel

2007, nuovi proprietari per l’azienda, nuovi direttori creativi. Ma il suo stile inconfondibile resterà per sempre.