E' partito con un successo il tour mondiale di Eros Ramazzotti

Amsterdam, 20 ott. (askanews) – Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del World tour gala Première di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori.

Il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante”/”Una Historia Importante”, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment) disponibile da oggi in preorder.

“Una Storia Importante”/”Una Historia Importante” sarà disponibile in tanti speciali formati.

In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. In spagnolo: doppio vinile nero, arancione e arancione autografato, CD Jewel Box, deluxe e deluxe autografato.

Il nuovo album di Ramazzotti contiene alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste, brani inediti e prestigiose collaborazioni italiane e internazionali. Tra gli inediti contenuti nel nuovo disco il singolo “Il mio giorno preferito”/”Mi dìa preferido” con cui ha ottenuto un primato assoluto: è stato il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita e il brano “Buona Stella” (feat ELISA) presentato in anteprima assoluta ad Amsterdam. Elisa ha raggiunto a sorpresa Eros sul palco dello Ziggo Dome: un incontro artistico intenso che ha impreziosito il World tour gala Première.

Accompagnato dalla rinomata The European Pop Orchestra, diretta dal M° Guido Dieteren, e da una band d’eccezione, Eros è stato protagonista di uno show dal forte impatto emotivo, con una scaletta di brani, riarrangiati per l’occasione da Valeriano Chiaravalle con la direzione musicale di Luca Scarpa, che ha attraversato oltre 40 anni di carriera. In scaletta anche la hit internazionale I belong to you, in duetto con Davina Michelle – tra le voci pop più potenti della nuova scena olandese – e l’intensa Più che puoi con Berget Lewis, icona del gospel e del soul nei Paesi Bassi.

Il calendario

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National SOLD OUT

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle SOLD OUT

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle SOLD OUT

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith

6 Aprile 2026 – Kaunas, algirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome

22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – S o Paulo, Vibra S o Paulo