E-pharmacy: boom di utenti e recensioni positive per Farmacia Europea

Nel 2019 l'azienda si apre all'e-commerce. Futuro, progresso e digitalizzazione sono le parole chiave di Farmacia Europea.

Una piattaforma user-friendly, un sevizio dinamico e un’esperienza che sta cambiando il modo di intendere la farmacia. Questi sono solo alcuni degli elementi che hanno decretato il successo di Farmaciaeuropea.it.

A far leva sui consumatori, una customer experience sempre più in linea con i nuovi trend, che ha saputo coinvolgere i clienti in un percorso di acquisto esclusivamente basato sulle loro necessità.

Il noto e-commerce, infatti, di recente ha registrato un incremento significativo di utenti, sempre più attratti dalla sua formula innovativa, a metà strada fa l’esperienza garantita dalle farmacie sul territorio e l’innovazione degli store digitali.

Farmacia Europea: la formula del successo

Naturalmente, i fattori che nel tempo hanno contribuito a consolidare la posizione di Farmacia Europea sono diversi. Uno fra tutti, la capacità di intercettare le richieste dell’utenza, che oggi, rispetto al passato, è sempre più propensa a preferire i canali online alle classiche modalità di vendita sul territorio.

Un dato confermato dai numeri dell’e-pharmacy in Italia, i quali, così come reso noto da una rilevazione di IQVIA, hanno evidenziato che, da febbraio 2020 a febbraio 2021, il settore è stato interessato un aumento 63% in termini di valori e del 55% in termini di volumi.

Farmaciaeuropea.it ha risposto a questa domanda con un e-commerce innovativo, che ha saputo crescere e adattarsi a un’utenza sempre più ampia.

Recensioni online positive per Farmaciaeuropea.it

Non sorprende, dunque, che oggi il portale di Farmacia Europea sia tra i più quotati online, forte di un successo confermato dalle recensioni positive pubblicate ogni giorno sui più prestigiosi siti di opinioni online.

I clienti premiano soprattutto il servizio assistenza sempre disponibile, caratterizzato da una forte ricettività ai contatti, ma anche la facilità di navigazione, valorizzata da un motore di ricerca che facilita l’individuazione dei prodotti.

Tuttavia, uno degli aspetti più elogiati dalle recensioni online è la possibilità di acquistare farmaci con una fase di evasione d’ordine veloce e tempi di consegna rapidissimi. L’altro grande vantaggio è invece quello relativo alle spese di spedizione, che sono sempre gratuite per importi superiori a 19,99€.

Ma quali sono le peculiarità che hanno alimentato il successo di Farmacia Europea online? Sicuramente l’esperienza di vendita, supportata + da un’ampia gamma di prodotti in catalogo, accuratamente selezionati per assicurare il meglio sia ai clienti interessati all’acquisto dei farmaci da banco, sia a quella fetta di consumatori sempre più propensa a ricercare soluzioni specifiche per la cura del corpo in farmacia.

Sull’e-store, inoltre, è possibile trovare articoli di cosmesi, integratori ed elettromedicali, con proposte aggiornate settimanalmente provenienti dai migliori marchi. Ecco quelli più gettonati da chi, ogni giorno, sceglie di affidarsi all’esperienza online del noto e-commerce.

Da farmacia leader sul territorio a e-commerce per la vendita online

Farmacisti da 3 generazioni, la storia della famiglia De Angelis nasce nel 1974 e si caratterizza da subito per l’organizzazione efficiente della propria farmacia e per il vasto assortimento di prodotti offerti. Sulla traccia dei fondatori la seconda generazione, negli anni 90, sviluppa un laboratorio di produzione galenica e fonda il primo reparto di prodotti per celiaci oltre ad arricchire l’offerta con prodotti di dermocosmesi.

Nel 2000 la svolta, la nascita di “Plinio Group” con l’apertura del primo centro medico estetico, ai quali se ne affiancheranno altri 2 negli anni successivi, tutti con un unico obiettivo: prestare al paziente un’attenzione a 360 gradi.

Dal 2015 Farmacia Europea si caratterizza sempre più come farmacia di servizi e nel 2019, con l’arrivo della terza generazione ed in particolare del dottor Gennaro l’azienda si apre all’e-commerce acquisendo una dimensione nazionale grazie alla possibilità di fornire prodotti in tutta Italia attraverso il web. Futuro, progresso e digitalizzazione sono le parole chiave; Europa è l’obiettivo futuro di Farmacia Europea.

Farmaci otc, integratori e cosmesi

I farmaci da banco fanno parte della parte più corposa dell’offerta di Farmaciaeuropea.it. Si tratta di prodotti che possono essere acquistati senza prescrizione medica e che comprendono, tra le altre cose, analgesici, digestivi, antidiarroici, articoli per le allergie e per il benessere del cavo orale.

C’è poi la gamma di integratori alimentari, che annovera multi-vitaminici e antiossidanti, ma anche prodotti per il benessere gastrointestinale e per il controllo del peso; l’e-store offre, inoltre, un ampio assortimento di integratori di sali minerali, selezionati fra i migliori attualmente sul mercato, oltre a una vasta categoria di nutrienti per la salute della pelle e dei capelli.

Non ultimo, le vetrine digitali di Farmacia Europea propongono il meglio per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale e la cosmesi. L’offerta comprende saponi, deodoranti, articoli per l’igiene orale e di naso e occhi, ma anche prodotti inerente al settore della bellezza, con un accesso a una vasta gamma di creme per il corpo, maschere viso, lozioni e sieri anti-age.

Naturalmente, il portale offre anche ampie sezioni dedicate alle promozioni imperdibili e alle offerte in scadenza, e dà sempre la possibilità di ricevere sconti esclusivi tramite l’iscrizione alla newsletter.

Ad ogni modo, la proposta di Farmaciaeuropea.it è attualmente tra le più esclusive, ed è sempre al passo con le più recenti richieste del mercato, per tenere conto delle esigenze dei clienti sia in tema di servizi sia in tema di benessere.