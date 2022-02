La domanda che molti guariti dal coronavirus si fanno e a cui ha risposto un primo studio: è possibile essere immuni al Covid? I dati su 113 pazienti

Non è una domanda da poco: è possibile essere immuni al Covid? I segni che lo dicono sono stati riassunti in una ricerca che dagli Usa apre nuovi spiragli su un tema molto particolare: quello della relazione fra la malattia e la produzione di “super” anticorpi in grado di assicurare una sorta di immunità innata .

Come è possibile essere immuni al Covid: una possibile risposta dal Wisconsin

La ricerca in questione è stata condotta dall’Università del Wisconsin ed ha preso in esame anche la correlazione fra tipologia di sintomi e rischio di riammalarsi. Ma cosa significa? Che esattamente quando il sistema immunitario inizia a resistere al coronavirus si avvia la produzione di anticorpi resistenti al covid. Sono anticorpi che possono durare tra i 3 ed i 6 mesi in una persona, poi però scemano.

Il calo degli anticorpi nei soggetti asintomatici o malati “light”

Lo studio in questione spiega che gli asintomatici e le persone contagiate in forma più lieve hanno un’immunità inferiore rispetto ad altri. Ci sono comunque dei sintomi precisi che indicherebbero se il paziente ha sviluppato un’immunità forte al Covid. Fra di essi si trovano febbre per più di una settimana, perdita dell’appetito, diarrea, crampi addominali e forte mal di stomaco.

Raffronto dei campioni di sangue su 113 pazienti e risultato: chi è stato grave ha anticorpi “permanenti”

Dallo studio dei campioni di sangue di 113 pazienti appena guariti dal Covid e dal raffronto trimestrale è emerso il dato generale. Quello cioè per cui i casi più severi hanno maggiori probabilità di sviluppare anticorpi più forti e di lunga durata. Nei pazienti asintomatici e quelli con sintomi lievi, invece, hanno visto la conta degli anticorpi diminuire prima del solito.