È rischioso farsi leccare in faccia dal cane? La risposta degli esperti

Chi ha almeno un animale domestico lo sa bene: il rapporto con il padrone può essere davvero speciale.

Moltissime famiglie accolgono in casa animali di ogni tipo, dai gatti ai canarini, dai criceti ai pesci rossi e alle tartarughe, ma il migliore amico dell’uomo, non serve nemmeno sottolinearlo, rimane sempre il cane. Il rapporto amorevole tra questo specifico animale e i membri della famiglia può diventare molto stretto, fino ad arrivare, nei casi più “estremi” a dimostrazioni di affetto quasi esagerate.

È pericoloso farsi leccare in faccia dal cane? Lo studio

Moltissimi padroni di cani sono abituati a farsi leccare dal proprio animale domestico. Mani e braccia sono le prime a ricevere affetto, ma qualche volta anche il viso può essere oggetto di interesse da parte del cane. Ma quanto può essere pericoloso farsi leccare in faccia dal proprio animale domestico? Uno studio pubblicato su ‘La Repubblica’ ci consegna la risposta definitiva: farsi leccare in viso dal proprio cane, nella maggioranza dei casi, non è rischioso.

Le motivazioni dietro la risposta

Fortunatamente, infatti, la maggioranza dei batteri presenti nelle bocche dei cani non sono geneticamente compatibili con noi e, di conseguenza, non possono in alcun modo infettare gli esseri umani. Questo può lasciare tranquilli quei padroni che amano farsi “coccolare” dai propri animali domestici, ma abbassare del tutto la guardia non è corretto. Alcuni virus come la rabbia o la salmonella, infatti, sono compatibili e la trasmissione dal cane all’uomo è possibile, anche se non molto probabile a causa delle nostre alte difese immunitarie.