E' rob la vincitrice di X Factor 2025, l'emozione all'annuncio

Napoli , 5 dic. (askanews) – X Factor 2025 suona il punk: nella notte di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a 16mila persone, a trionfare è l'”underdog” dell’edizione, rob, studentessa 20enne di Trecastagni (Catania), giovane artista che nello show Sky Original prodotto da Fremantle ha portato in alto la bandiera del punk. Ma è il trionfo anche della sua giudice Paola Iezzi, che alla sua seconda partecipazione al tavolo dei giudici porta una sua artista fino all’esplosione dei coriandoli sul palco.

A proclamare la classifica della finalissima, la conduttrice di #XF2025 Giorgia: secondo classificato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro; terza DELIA, della squadra di Jake La Furia, quarto PierC, della squadra di Francesco Gabbani.

Per l’ultimo appuntamento di questa stagione, ieri, su Sky Uno/+1 e TV8, Total Audience di 1.764.000 spettatori (con 4 milioni e 765 mila contatti unici) e il 9,3% di share: quest’ultimo è il dato più alto delle ultime sette stagioni (e, in particolare, quella di ieri è, sulla free, la finale più vista degli ultimi 7 anni).

Nei sette giorni, il Live 6 totalizza (pay+free) 2.007.000 spettatori medi, in crescita del +12% rispetto all’episodio precedente e +8% rispetto allo stesso episodio di un anno fa.

Complessivamente, i Live Show di questa edizione totalizzano 788mila spettatori medi su Pay (in linea rispetto alla stagione precedente) e 737mila spettatori medi su TV8, in crescita del +7%. Nei sette giorni, invece, la media è di 2,3 milioni di spettatori medi (in linea rispetto a un anno fa).

A portare rob al successo è stata una vera e propria valanga di voti: nel corso della serata sono state espresse ben 9,2 milioni di preferenze (+40%, pari a circa 2,6 milioni di voti, rispetto alla finale della scorsa stagione). In totale, con i 20,2 milioni di voti ricevuti nel corso dei precedenti 6 Live, l’intera stagione arriva a sfiorare l’impressionante quota di 30 milioni di preferenze.

I social sono letteralmente esplosi nel seguire la finale: 938mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre un milione di interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +63% e +72% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), record di questa stagione ma anche i dati più alti di sempre. Grazie a questi numeri incredibili, la finale di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della prima serata ma anche dell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Nel complesso, la stagione di X Factor 2025 totalizza 5,9 milioni di interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 6,5 milioni di interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (entrambi i dati +59% rispetto all’anno scorso).

Nel corso della stagione rob ha proposto e riletto in chiave pop-punk brani come “Call Me” di Blondie, “Driver License” di Olivia Rodrigo vers. JXDN, “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, “You Oughta Know” di Alanis Morissette, “Ti sento” dei Matia Bazar, “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, “Bring Me to Life” degli Evanescence, “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Decode” dei Paramore. Il suo inedito si chiama “CENTO RAGAZZE”, brano in cui racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione (l’inedito è disponibile su tutte le piattaforme digitali). rob, il cui vero nome è Roberta Scandurra, nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”: qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.

La finalissima è stata spettacolare e vivacissima. Attesissima super ospite Laura Pausini, che ha cantato “Ritorno ad amare” del suo amico Biagio Antonacci, primo estratto dell’album “Io Canto 2” in uscita nel 2026, e conquistato un’ovazione da parte del pubblico in piazza. Show dell’ospite internazionale Jason Derulo, che ha fatto ballare la piazza con un medley super pop formato dalle sue hit “Talk Dirty”, “Who Hurt You” e “Want To Want Me” (tornerà in Italia il 6 marzo 2026, all’Unipol Arena di Bologna, per l’unica data italiana del suo tour mondiale “The Last Dance World Tour”). E poi soprattutto la gara tra i quattro artisti, divisa in tre manche: la prima, dal titolo “My Song”, in cui ogni artista ha portato un pezzo che lo rappresenta al meglio (DELIA ha proposto “Cu’mme”, scritto da Enzo Gragnaniello ed interpretata da Roberto Murolo e Mia Martini; eroCaddeo ha cantato “L’emozione non ha voce”, di Adriano Celentano; PierC ha eseguito “Shallow”, di Lady Gaga e Bradley Cooper; infine, rob ha portato “Città vuota” di Mina); la seconda, i quattro Best Of a riassumere le esibizioni eseguire durante #XF2025 (DELIA ha potuto spaziare tra “Sakura” di Rosalìa, il suo mash-up tra “Signor Tenente” di Giorgio Faletti e “Brucia la terra” di Nino Rota e “Sei bellissima” di Loredana Bertè; eroCaddeo ha viaggiato tra “.e penso a te” di Lucio Battisti, “Sere Nere” di Tiziano Ferro e “La cura” di Franco Battiato; PierC è passato da “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith a “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars fino a “Bohemian Rhapsody” dei Queen; infine, rob ha portato “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, “Bring Me to Life” degli Evanescence e “Ti sento” dei Matia Bazar”); ultima manche con l’inedito, quindi “SICILIA BEDDA” per DELIA, “punto” per eroCaddeo, “Neve Sporca” per PierC e “CENTO RAGAZZE” per rob.

Subito prima della proclamazione, Giorgia ha annunciato l’apertura ufficiale dei casting per la prossima stagione, X Factor 2026: tutte le info sono all’indirizzo xfactor.sky.it. E poi son stati solo coriandoli e abbracci per rob, incredula e sbalordita dall’esito del voto: la festa, quest’anno,