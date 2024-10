E.Romagna: incontro tra Conte e De Pascale, nodo per composizione coalizione in regione**

**E.Romagna: incontro tra Conte e De Pascale, nodo per composizione coalizion...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Oggi c'è stato un incontro a Roma tra Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, e Michele De Pascale, candidato per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. A quanto si apprende, al centro dell'incontro il nodo sulla composizione della coalizione in regione.