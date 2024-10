E.Romagna: Renzi, 'non pongo veti all'ingresso di Conte a sostegno di De Pascale'

Roma, 3 ott (Adnkronos) - "Conte dice, Renzi in Emilia Romagna non lo voglio. Suggestivo. In Emilia Romagna abbiamo sostenuto Bonaccini per 10 anni, avevamo un assessore e tre consiglieri regionali. Conte è all'opposizione di Bonaccini". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria c...

Roma, 3 ott (Adnkronos) – "Conte dice, Renzi in Emilia Romagna non lo voglio. Suggestivo. In Emilia Romagna abbiamo sostenuto Bonaccini per 10 anni, avevamo un assessore e tre consiglieri regionali. Conte è all'opposizione di Bonaccini". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7, sulle regionali in Emilia Romagna.

"Noi non dobbiamo entrare in maggioranza, sono i 5 stelle che sono all'opposizione e devono entrare. Dice, metti veti? No. Portino voti, se li hanno. Io voglio far vincere De Pascale, è Conte che vuol far perdere Schlein", ha aggiunto il leader di Iv.

"Noi saremo sulla scheda con il nostro simbolo, non abbiamo veti ma non andiamo via da casa nostra e non pensiamo che un occupatore abusivo dal punto di vista politico venga a dire a noi dove dobbiamo stare -ha proseguito Renzi-. Avevo qualche dubbio se presentare la nostra lista in Emilia Romagna, Conte me li ha tolti tutti i dubbi. Se ci vuole stare bene, se no è un problema suo. Quella è la casa che noi abbiamo contribuito a costruire, Conte l'ha bombardata dall'opposizione".