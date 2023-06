È ufficiale, anche Massara va via dal Milan. Il comunicato: “Lo ringraziam...

Dopo Paolo Maldini, anche Frederic Massara va via dal Milan: l’addio è stato reso ufficiale dal club rossonero con un breve comunicato.

“AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni”. È questa la concisa nota diffusa del club rossonero con il quale ha confermato l’allontanamento di Massara dopo quello di Maldini. In entrambi i casi, i comunicati diffusi dalla società sono stati stringati e gelidi.

Il magico duo e la rabbia dei tifosi

Maldini e Massara hanno chiuso il loro rapporto lavorativo con il Milan dopo due anni vissuti all’insegna di successi e della vittoria del diciannovesimo Scudetto della storia della squadra. Grazie all’impegno del duo vincente, il club rossonero è arrivato a valere circa un miliardo di euro e vanta top player della rosa dal valore compreso tra i 70 e gli 80 milioni.

Nonostante lo scudetto 2021/2022 e il ritorno in Champions League nelle ultime due stagioni, tuttavia, il Milan ha deciso di salutare il direttore sportivo, facendo infuriare tanti tifosi.