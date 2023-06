Dopo le tante speculazioni degli scorsi mesi, alla fine Lionel Messi ha preso una decisione. Il fenomeno argentino, fresco vincitore del Mondiale che lo ha consacrato definitivamente alla storia, lascia l’Europa e si trasferisce all’Inter Miami.

Lionel Messi all’Inter Miami: il numero 10 argentino sbarca negli Stati Uniti

Messi all’Inter, alla fine è vero, però si tratta dell‘Inter Miami. Dopo le voci degli anni scorsi che volevano la Pulga approdare a Milano, una suggestione di mercato che mai ha trovato un riscontro reale, l’argentino si trasferisce in un club quasi omonimo, ma situato dall’altra parte del mondo. Dopo più di 20 anni in Europa, infatti, Lionel Messi tornerà in America e più precisamente negli Stati Uniti, dove militerà nella MLS con l’Inter Miami. Il club di David Beckham è riuscito a spuntarla sui concorrenti arabi che offrivano una cifra monstre vicina ai 400 milioni annui.

Saltato il ritorno al Barcellona

I fan più romantici del calcio sognavano un ritorno in grande stile al Barcellona, dopo l’addio forzato in direzione Paris Saint-Germain di due anni fa. “Qualcuno all’interno di quel club non mi vuole” – spiega Messi, che in Catalogna ci sarebbe tornato più che volentieri. E allora niente più calcio europeo per lui: “Se non posso tornare in blaugrana non ha senso fermarmi in un’altra squadra qui.”