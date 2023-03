L’orrore sulle spiagge della Calabria non ha fine ed arriva la terribile notizia che è una bimba di soli 3 anni la 71esima vittima del naufragio di Cutro. Da quanto si apprende il suo corpicino è stato recuperato nelle ore del mattino dalla Guardia Costiera. Più precisamente Ansa spiega nel dare la notizia che le spoglie di quella bambina di tre anni, quel corpo della 71esima vittima del naufragio di domenica 26 febbraio, sono state avvistate da alcuni passanti.

Una bimba di soli 3 anni la 71esima vittima

La salma infatti è stata recuperata stamane nelle acque di Steccato di Cutro dopo che il corpo della piccola era stato avvistato in mare da alcuni cittadini. Cittadini che a loro volta hanno avvisato la Guardia costiera che ha provveduto al recupero. Da quanto si apprende in queste ore la piccola salma è stata portata in obitorio. Tutto questo mentre senza sosta alcuna vanno avanti le ricerche dei soccorritori. Ricerche che proseguono senza sosta “con mezzi aerei, navali, sommozzatori, droni e personale di presidio a terra di Guardia Costiera”, come spiega Ansa.

Le ricerche proseguono in queste ore

L’agenzia dà menzione anche del coinvolgimento nelle operazioni di ricerca dei corpi delle vittime della tragedia di personale della Questura, poi di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale.