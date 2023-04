Earth Day Italia, EDFE: agire ora per ridurre emissioni di metano

Roma, (askanews) – La transizione energetica è una sfida impegnativa che implica un rapido cambio di rotta nella produzione e nel consumo di energia, con l’abbandono graduale ma incisivo delle fonti fossili a favore delle rinnovabili. Ridurre le emissioni per rallentare il riscaldamento globale è ormai un imperativo. E su alcuni aspetti, come il taglio delle emissioni di gas naturale, si può agire subito. E’ il messaggio che Environmental Defense Fund Europe, organizzazione senza fini di lucro impegnata nella ricerca di soluzioni ai problemi ambientali, ha portato all’Earth Day Italia, l’evento organizzato a Roma per la Giornata della Terra.

“Noi siamo presenti in Italia dal 2019 – spiega ad askanews Ilaria Restifo, Rappresentante italiana EDFE, Consulente energetico Gas Italia – perché ha un ruolo ancora molto legato al gas naturale che è ancora alla base dei nostri sistemi produttivi, perché è un importante crocevia del gas naturale nel Mediterraneo da sempre, perché abbiamo un comparto tecnologico interessante, un’estensione delle reti importante ma soprattutto

per la sua quota di dipendenza dell’import dall’estero. Si prefigura che l’Italia potrebbe diventare nei prossimi anni l’hub europeo del gas naturale del Mediterraneo. L’Italia dovrebbe pensare in questo contesto anche ad essere un hub di responsabilità, di garanzia della qualità, di come viene prodotto e movimentato il gas che faremo entrare non solo in Italia ma anche in Europa in questo contesto”.

Agire sulle emissioni di gas naturale si può. Le tecnologie ci sono, sia per il monitoraggio – presto, ha annunciato l’ong, sarà lanciato il satellite dedicato MethaneSAT – che per la cattura del metano.

“Un ruolo importante – dichiara ad askanews Flavia Sollazzo – Senior Director, EU Energy Transition, EDFE – è quello di ridurre le emissioni di metano, una cosa semplice che si può fare velocemente e per cui esistono le tecnologie. Fare in modo che il gas non venga sprecato e rimanga in atmosfera creando danni ambientali ma anche danni economici, perché tutto il gas che si spreca si potrebbe in realtà utilizzare e avere una doppia, tripla vittoria: per l’ambiente, per i consumatori, per l’economia. Esistono le tecnologie sia per il monitoraggio ma anche per reincanalare il gas. L’unico modo che noi abbiamo per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione è quello di affrontare le emissioni di metano adesso, perché se noi riusciamo a ridurle del 30% entro il 2030 questo ci permette di guadagnare mezzo grado di riscaldamento globale, che sembra poco ma in realtà non lo è”.

Inviati del 21/04/23 15:31 — Audio – BRA 21 apr – convenzione Open Gate Italia – SERVE OK CLIENTE PRIMA DI PUBBLICARE

00:00:00:00 20230421_video_15313572 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00

Inviati del 21/04/23 15:35 — Audio – BRA 21 apr – convenzione Open Gate Italia – SERVE OK CLIENTE PRIMA DI PUBBLICARE

00:00:00:00 20230421_video_15350823 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00