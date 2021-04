Earth Day: Letta, 'impegno per Pnrr che salvi la Terra'

Roma, 22 apr (Adnkronos) – "Una giornata per riflettere, ma soprattutto l’urgenza di agire. Il nostro impegno è costruire un PNRR che applichi #NextGenerationEU in Italia, con l’obiettivo di contribuire a salvarla la #Terra e passarla, in salute, alle nuove generazioni. #EarthDay #giornatamondialedellaterra".

Lo scrive su Twitter Enrico Letta.