Home > Askanews > Earth Day, Pierluigi Sassi: al via la grande festa per la Terra Earth Day, Pierluigi Sassi: al via la grande festa per la Terra

Roma, 21 apr. (askanews) – “Inizia oggi (a Roma, ndr) la grande festa per la Terra, dal 21 al 25 aprile. Oltre 600 eventi per un villaggio interamente gratuito nella natura. Solamente in questa giornata aspettiamo cinquemila bambini da tutta Italia. Tantissimi talk per approfondire temi importanti del cambiamento ecologico e culturale che dobbiamo assolutamente affrontare, ma anche tanto sport, scienza, cultura. Un coinvolgimento che parte dai più piccoli per arrivare ai grandi decisori economici e politici. Siamo tutti uniti in questa grande battaglia, siamo un’unica famiglia umana, in un’unica casa comune”.

Roma, 21 apr. (askanews) - "Inizia oggi (a Roma, ndr) la grande festa per la Terra, dal 21 al 25 aprile. Oltre 600 eventi per un villaggio interamente gratuito nella natura. Solamente in questa giornata aspettiamo cinquemila bambini da tutta Italia. Tantissimi talk per approfondire temi importanti...