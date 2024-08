Easynet Group: il futuro del mercato IT con al centro la cura del pianeta e delle persone

(Adnkronos) - Con base nel lecchese, Easynet rappresenta un punto di riferimento per il settore IT e un’importante avanguardia per quanto riguarda tutte le tematiche legate alla sostenibilitàLecco, 2 agosto 2024. Il futuro, oggi: sono queste le parole che useremmo se dovessimo descriver...

Lecco, 2 agosto 2024. Il futuro, oggi: sono queste le parole che useremmo se dovessimo descrivere in breve Easynet Group, il primo digital player in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore IT con soluzioni concrete, all’avanguardia e in linea con i più alti standard di sostenibilità. Con più di 30 milioni di euro di fatturato annuo previsto per l’esercizio 2024, circa 140 collaboratori, tre sedi operative e una gamma di servizi e prodotti che abbracciano l’intero panorama IT all’e-commerce passando per la cybersecurity, il attraverso data center proprietari, il networking e la, Easynet è il partner ideale per chi vuole perseguire l’innovazione senza rinunciare all’inclusione, uno spazio dove la competenza tecnica specialistica incontra l’impegno per un futuro migliore.

“Il nostro business non gravita solo attorno allo sviluppo di soluzioni per il mercato IT, ma anche alla creazione di un ecosistema all’avanguardia che guardi con determinazione e consapevolezza alle sfide del presente, come quella della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del capitale umano”, spiega Alberto Vassena, Amministratore Delegato di Easynet Group. “Per affrontare i cambiamenti della società in ottica futuribile e per creare una cultura del lavoro virtuosa e al passo coi tempi, abbiamo messo in campo diverse iniziative e progetti di lungo respiro che riguardano tematiche come la formazione di dipendenti e partner, la coesione col territorio in cui ci troviamo, l’impatto ambientale generato dalle nostre attività e il gender gap”.

Un ottimo esempio dell’impegno di Easynet a garantire spazi di formazione altamente specializzati e accessibili che valorizzino il capitale umano e diano opportunità alle nuove generazioni è la digital academy Quadreria, una scuola di alta formazione che ha l’obiettivo di crescere giovani con competenze molto elevate nel settore della cybersecurity e sviluppare nuove intelligenze da inserire nelle aziende del territorio e nei settori nevralgici dell’economia e della Pubblica Amministrazione. “Quadreria sorge in un vecchio setificio di Malgrate, sul ramo lecchese del lago di Como, una struttura che deve rispettare precisi vincoli artistici-culturali per le iniziative che ospita”, racconta Vassena. “Grazie a un perfetto mix di partner pubblici e privati, tra i quali spuntano nomi importanti come Microsoft, Cisco, Kaspersky, abbiamo creato un luogo di formazione di giovani talenti e che funge anche da hub tecnologico per l’organizzazione di tavole rotonde su temi quali la cyber security, l’industria 4.0 e la digitalizzazione. In questo modo vogliamo aprirci alle aziende, incentivare le realtà locali a condividere il loro know-how e a convergere verso la crescita del nostro territorio”.

La sostenibilità intesa come insieme dell’impatto ambientale, sociale e di governance prende forma nella vision strategica di Easynet. Per quanto riguarda il contenimento dell’impatto delle attività sull’ecosistema l’azienda lombarda si è mossa con i giusti tempi, anticipando alcune pratiche che sono ormai entrate nell’ordinario del panorama industriale. “Promuovere innovazione significa anche cercare nuove soluzioni sostenibili per la tutela dell’ambiente”, dichiara l’AD. “Easynet ha sviluppato pratiche virtuose volte al riciclo e al contenimento della quantità dei rifiuti da noi prodotti. Inoltre, utilizziamo esclusivamente energia proveniente da fonti sostenibili e certificata, in modo da garantire la riduzione delle emissioni di gas serra e un supporto sostanziale alla transizione green. Infine, grazie a un impianto con pannelli fotovoltaici da 30 kWh e un sistema di raffreddamento free cooling, riusciamo ad alimentare gli spazi di lavoro tra cui, soprattutto, i nostri data centre. Ma non è tutto, perché cerchiamo, anche e soprattutto, di coinvolgere attivamente i nostri collaboratori nell'adozione di comportamenti sostenibili, implementando politiche aziendali che promuovono modus operandi corretti sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro”.

Per Easynet quella della sostenibilità è una vera e propria missione, il motore che muove le attività professionali e che sprona a fare sempre di più, sempre meglio. Lo si evince anche dalle numerose certificazioni che premiano il buon lavoro svolto e la qualità non solo dei prodotti e dei servizi offerti, ma anche delle pratiche adottate per garantire accessibilità ai ruoli, ai percorsi di crescita, alle competenze. “Ci impegniamo a svolgere dei sondaggi interni una tantum per indagare la buona riuscita di tutti i processi aziendali”, conclude Vassena. “Inoltre, stiamo investendo in ambito HR con l’obiettivo di promuovere una visione trasversale per la tutela e la valorizzazione dei nostri collaboratori. Questo affinché l’innovazione non rimanga nel servizio Easynet Group verso il mercato, ma si esprima anche attraverso la cura delle persone, del territorio, del nostro pianeta”.

