Eataly Art House, a Verona oltre 50 eventi culturali pubblici

Verona, 20 feb. (askanews) – La vicepresidente di Eataly Art House, il progetto culturale all’interno del negozio di Verona, ha presentato ad askanews il palinsesto degli eventi pubblici previsti dal 23 febbraio. Attività pensate per il pubblico, tra approfondimenti dedicati alle arti visive sviluppati tra gli spazi espositivi di Eataly Verona, come visite guidate speciali e workshop con gli artisti, e appuntamenti con importanti personalità del mondo della cultura per toccare le tematiche più care all’istituzione: biodiversità, inclusione, accessibilità e cultura, nella sua accezione più ampia possibile.

Il primo appuntamento è in calendario giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 19.00 con un ospite d’eccezione: lo scrittore Gianrico Carofiglio (Bari, 1961). Per la prima volta da Eataly Verona, Carofiglio incontra Oscar Farinetti, per una conversazione dal titolo “L’arte di fare domande: una direzione per il futuro”.

Tra le proposte educative pensate per offrire strumenti di comprensione e analisi delle opere d’arte i nuovi percorsi “Art Market is for Everybody”, itinerari tematici in compagnia di esperti del settore, che conducono il pubblico nell’esplorazione dei corridoi dell’Art Market di Eataly Verona, fornendo nozioni di storia dell’arte e di mercato, a partire dalle opere esposte.

I tour gratuiti sono disponibili ogni sabato per tutto l’anno, dalle ore 11.00.

“Senior Art Lovers” è uno speciale format pensato appositamente per il pubblico over 65: visite guidate a porte chiuse, prima che il pubblico invada gli spazi di Eataly Verona, in compagnia di uno storico dell’arte. Al termine dell’esperienza, tutti i partecipanti sono invitati a colazione presso il bar Illy di Eataly. Ogni secondo giovedì del mese, per tutto l’anno, su prenotazione e a pagamento.

Al via anche il nuovo format “Calici d’Arte”, una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta delle mostre in corso, sorseggiando un calice di vino. Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Università di Verona, giovedì 28 febbraio alle ore 19.00, sarà dedicato alla mostra dei finalisti della prima edizione del Premio E.ART.H., visitabile dal 18 febbraio 2023 e incentrata sul tema della biodiversità.

Per iniziare e concludere al meglio la visita, i partecipanti potranno degustare un calice di vino delle cantine Allegrini, Fontanafredda o Villa Sandi nell’area Wine House.

La partecipazione è a pagamento.

Prosegue i sabati 25 febbraio e 4 marzo, il ciclo “Il Pane nell’Arte”, dedicato alla scoperta del rapporto tra il pane, alimento essenziale e dalla forte valenza simbolica, e l’arte contemporanea. Il pane ha sempre trovato spazio nell’arte di ogni tempo e, attraverso questi approfondimenti, il pubblico potrà ripercorrere alcune tra le tappe più salienti di queste “citazioni visive” e degustare il pane che ha stregato Salvador Dalì.