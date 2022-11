Ebola in Uganda, 8 studenti morti e 23 contagiati: chiuse le scuole fino al 2023 con l'Oms che definisce la situazione "molto preoccupante"

Ebola in Uganda, ci sono 8 studenti morti e 23 contagiati: chiuse le scuole e dopo i decessi con 16 persone in isolamento il virus emorragico che già a marzo era apparso in Congo torna a far paura in Africa.

I contagi sono ormai 23 tra gli alunni delle scuole ed il focolaio di Ebola scoppiato in Uganda a settembre continua a mietere vittime. Per questo motivo la Ministra dell’Educazione e dello Sport ugandese, Janet Museveni ha disposto che il semestre scolastico in corso terminerà già il prossimo 25 novembre, cioè con due settimane di anticipo.

Ebola in Uganda, scuole chiuse

La nota è stata diffusa lo scorso 8 novembre.

Ecco il testo: “In accordo con quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il rischio di mortalità per i bambini che contraggono l’Ebola è maggiore rispetto agli adulti il governo ha accolto la richiesta del Ministro della Salute di chiudere anticipatamente le scuole per ridurre la probabilità di diffusione del virus tra alunni, insegnanti e membri del personale scolastico”.

L’allarme dell’Oms: “Situazione preoccupante”

Tutto fermo dunque fino al 2023 e con i dati dell’Oms aggiornati al 6 novembre che parlano di 135 casi di contagio di Ebola in tutto il Paese. Il primo contagio era stato rilevato lo scorso 20 settembre in un ospedale della città di Mubende, epicentro dell’epidemia. Sono 53, invece, i casi di decesso confermati, a fronte di 62 guariti certi. Dal canto suo il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aveva definito “chiaramente preoccupante” la diffusione del virus.