Ebola in Uganda, tre settimane di lockdown e coprifuoco in due distretti: il virus ha fatto finora 19 morti mentre i casi finora accertati sono 58

Ebola in Uganda, il governo stabilisce tre settimane di lockdown e coprifuoco in due distretti: le autorità sono preoccupate per l’epidemia del virus emorragico e il sud del paese è ormai sotto coprifuoco. Si è deciso, secondo i media, un lockdown di tre settimane nei distretti di Mubende e Kassanda, nel sud del Paese dove è in vigore il coprifuoco.

A riferirlo la Bbc secondo cui bar, locali notturni, luoghi di preghiera e di intrattenimento saranno offlimits per 21 giorni.

Ebola in Uganda, tre settimane di lockdown

Lo scopo è provare ad arrestare diffusione del virus che, secondo Fanpage, “ha fatto finora 19 morti mentre i casi accertati sono 58. Ma si tratta di numeri che potrebbero essere di molto sottostimati”. In buona sostanza il presidente Yoweri Museveni sembra essere tornato a guardare le cose con la giusta attenzione, dato che in precedenza aveva affermato che non era necessario adottare misure.

La “retromarcia” del presidente Museveni

Secondo lui infatti Ebola non è un virus a trasmissione aerea, perciò non avrebbe richiesto misure simili e quelle contro il Covid. Nelle aree interdette non si potrà né entrare né uscire e soltanto i camion merci saranno autorizzati al transito. Ha spiegato Museveni in un comunicato ufficiale: “Si tratta di misure temporanee per controllare la diffusione dell’Ebola, dovremmo tutti collaborare con le autorità in modo da porre fine a questo focolaio nel più breve tempo possibile”.