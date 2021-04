Eboli, un anziano di 85 anni aveva abbordato delle prostitute di nazionalità bulgara: si è giustificato dicendo che era l'effetto del vaccino.

Un anziano di 85 anni è stato fermato dai carabinieri per essersi accompagnato con delle prostitute. L’uomo si è giustificato dinanzi ai militari (alcune fonti parlano invece di polizia municipale) dando la colpa all’effetto del vaccino anti Covid a cui si era sottoposto qualche ora prima.

L’episodio è accaduto a Eboli. L’anziano aveva inizialmente abbordato due accompagnatrici di nazionalità bulgara e un’altra alcune ore dopo.

“È l’effetto del vaccino Astrazeneca” avrebbe risposto il protagonista di questa stravagante storia ai carabinieri. L’uomo sarebbe originario della Penisola Sorrentina. Le forze dell’ordine avrebbero fermato l’anziano ben due volte nella stessa giornata: alle 10 e alle 12, in zona Foce Sele. In entrambi i casi si trovava a bordo del suo furgone assieme alle prostitute.

L’85enne dovrà ora pagare due multe da oltre cinquecento euro.

